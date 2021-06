Berrettini-Van de Zandschulp in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteo Berrettini sfiderà Botic Van de Zandschulp al secondo turno di Wimbledon 2021. Ottima prestazione dell’azzurro all’esordio, ai danni di Guido Pella, così come dell’olandese, fautore dell’eliminazione di Gregoire Barrere. Match complesso per Berrettini, considerando le qualità al servizio dell’avversario e dell’importanza specifica della sfida stessa, ma l’azzurro parte decisamente con il favore del pronostico dalla sua parte. La disputa si svolgerà giovedì 1 luglio, con orario d’inizio attualmente da definire per via ufficiale. La diretta televisiva sarà offerta da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteosfiderà Botic Van deal secondo turno di. Ottima prestazione dell’azzurro all’esordio, ai danni di Guido Pella, così come dell’olandese, fautore dell’eliminazione di Gregoire Barrere. Match complesso per, considerando le qualità al servizio dell’avversario e dell’importanza specifica della sfida stessa, ma l’azzurro parte decisamente con il favore del pronostico dalla sua parte. La disputa si svolgerà giovedì 1 luglio, cond’inizio attualmente da definire per via ufficiale. Latelevisiva sarà offerta da ...

WeAreTennisITA : Primo turno ? Matteo Berrettini inizia il suo torneo battendo Guido Pella in quattro set, ci riesce per 6-4 3-6 6-4… - SuperTennisTv : ?? Matteo #Berrettini supera in 4 set #Pella 6-4 3-6 6-4 6-0: al secondo turno incontrerà il vincente tra Barrere e… - sportface2016 : #Wimbledon 2021, come e quando seguire #Berrettini-#VandeZandschulp in diretta - Adriana11100542 : RT @SuperTennisTv: ?? Matteo #Berrettini supera in 4 set #Pella 6-4 3-6 6-4 6-0: al secondo turno incontrerà il vincente tra Barrere e Van d… - DarioPuppo : Con l’eliminazione di Isner al quinto per mano di Nishioka le probabilità di vedere Berrettini nella seconda settim… -