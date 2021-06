Bce: Panetta, 'Euro digitale per tutti, sarà moneta sicura non criptovaluta' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - L'Euro digitale a cui sta lavorando la Bce "sarà utilizzabile per spese al dettaglio da tutti, cittadini e istituzioni. sarà una moneta sicura, priva di rischi di credito, non avrà rischi di liquidità, e nessun tipo di rischio, come il contante". Lo ha spiegato Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo, Banca Centrale Europea, durante la Milano Finanza Digital Week. "L'Euro digitale - ha aggiunto - non ha niente a che fare con le criptoattività o con le stable coin, che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - L'a cui sta lavorando la Bce "utilizzabile per spese al dettaglio da, cittadini e istituzioni.una, priva di rischi di credito, non avrà rischi di liquidità, e nessun tipo di rischio, come il contante". Lo ha spiegato Fabio, membro del Comitato esecutivo, Banca Centralepea, durante la Milano Finanza Digital Week. "L'- ha aggiunto - non ha niente a che fare con le criptoattività o con le stable coin, che non ...

