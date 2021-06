Barca a vela affonda a largo di Tavolara: in salvo le 4 persone a bordo (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Visited 160 times, 189 visits today) Notizie Simili: Spettacolo a Porto Pollo, un polpo arriva fino a… Coppa America, sorpassi e colpi di scena, ma Luna… Canoisti in difficoltà a largo ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Visited 160 times, 189 visits today) Notizie Simili: Spettacolo a Porto Pollo, un polpo arriva fino a… Coppa America, sorpassi e colpi di scena, ma Luna… Canoisti in difficoltà a...

Advertising

marco1963_ : RT @SalaLettura: Non navighiamo sullo stesso mare, * io resto nel profondo, avanzo con lentezza, a fatica nella tempesta, urlo nella nebbia… - MaritimShopMTM : RT @AlquilarBarco: Acquista Online Hardware per barche a vela per Barca al Miglior Prezzo - patrizia62roma : RT @SalaLettura: Non navighiamo sullo stesso mare, * io resto nel profondo, avanzo con lentezza, a fatica nella tempesta, urlo nella nebbia… - T_W_Zodiaco : @EsercitoCrucian Diciamo ke oggi fare i fighi in barca non se li fila + nessuno ma un panfilo da 100 mt.. forse si… - RomanHolidays1 : Escursioni in Barca a Vela da Nettuno - Giornate Intere - Aperitivo - Pr... -