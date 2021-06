Avete visto il trolley di Sabrina Ferilli? Un classico personalizzato da sogno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con giugno (inspiegabilmente) già finito, è davvero tempo di preparare i bagagli e partire. Sabrina Ferilli, fresca di compleanno – ha compiuto cinquantasette anni il 28 – si è mostrata con un trolley da sogno sul suo profilo Instagram dicendo che tornare le piace sempre più che partire. Vediamo quanto costa, dove trovarlo e come L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con giugno (inspiegabilmente) già finito, è davvero tempo di preparare i bagagli e partire., fresca di compleanno – ha compiuto cinquantasette anni il 28 – si è mostrata con undasul suo profilo Instagram dicendo che tornare le piace sempre più che partire. Vediamo quanto costa, dove trovarlo e come L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

rubio_chef : Comunque le immagini che avete visto e che tanto vi hanno indignato o le trasformate in attivismo e lotta per una r… - RadioItalia : Ecco la Classifica della settimana! Avete visto? C'è una novità nella TOP3! 1. @sangiovann1 2. @Mahmood_Music 3.… - carmelitadurso : Amici, voi l’avete mai visto all’alba, prima che la città si svegli? È emozionante #Roma - Keanu_Kian : RT @rubio_chef: Comunque le immagini che avete visto e che tanto vi hanno indignato o le trasformate in attivismo e lotta per una riforma c… - ileg89 : @ilexcuatrox @vertiigos @anna56491606 Guarda che Tommaso si è spesso messo contro pillon e tutti gli altri tramite… -