Ancora instabilità pomeridiana con temporali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo il temporale di martedì, andiamo a vedere se l’aria si è rinfrescata con il bollettino del Centro Meteo Lombardo stilato da Maurizio Signani. ANALISI GENERALE Anche nella giornata di mercoledì il nord Italia si verrà a trovare sotto un sostenuto flusso di correnti sudoccidentali pilotate da una vasta circolazione di bassa pressione presente sull’Europa centrale. Ciò andrà determinando un aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane e serali specie sui settori montani, e solo localmente anche in pianura. Una maggior stabilità del tempo la si attende fra le giornate di giovedì e venerdì, ove si attende anche una lieve flessione delle temperature sia nei valori ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo il temporale di martedì, andiamo a vedere se l’aria si è rinfrescata con il bollettino del Centro Meteo Lombardo stilato da Maurizio Signani. ANALISI GENERALE Anche nella giornata di mercoledì il nord Italia si verrà a trovare sotto un sostenuto flusso di correnti sudoccidentali pilotate da una vasta circolazione di bassa pressione presente sull’Europa centrale. Ciò andrà determinando un aumento dell’durante le ore pomeridiane e serali specie sui settori montani, e solo localmente anche in pianura. Una maggior stabilità del tempo la si attende fra le giornate di giovedì e venerdì, ove si attende anche una lieve flessione delle temperature sia nei valori ...

Ancora instabilità pomeridiana con temporali previsioni Una maggior stabilità del tempo la si attende fra le giornate di giovedì e venerdi, ove si attende anche una lieve flessione delle temperature

