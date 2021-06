Alba Parietti conferma | «Farò Tale e Quale Show»

(Di mercoledì 30 giugno 2021) «Farò Tale e Quale Show proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa», ha detto Alba Parietti, intervistata in occasione dei suoi primi sessant’anni. La showgirl, che nel fantasticare sulla propria partecipazione si è augurata di poter imitare diversi uomini («Mi sento molto fluida», la motivazione addotta), è diventata con ciò la prima concorrente dello show Rai, di ritorno nell’autunno prossimo.

La showgirl è la prima concorrente ufficiale dello show Rai. Che, in vista della ripartenza autunnale, avrebbe assoldato anche Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Ciro dei The Jackal, Federica Nargi ...