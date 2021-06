Vaccini Moderna e Pfizer, “protezione per anni dal covid” (Di martedì 29 giugno 2021) I Vaccini anti covid con prodotti scudo a mRna, come Pfizer e Moderna, sembrano in grado di indurre “una risposta persistente delle cellule B del centro germinativo, che consente la generazione di una robusta immunità umorale”. E’ quanto scrive un team di scienziati della Washington University School of Medicine di St Louis, negli Usa, in uno studio pubblicato su ‘Nature’ e accolto con entusiasmo dalla comunità scientifica. Tradotto in parole povere, il messaggio degli autori del lavoro è che la reazione suscitata da questi Vaccini nell’organismo potrebbe proteggere per anni contro il ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Ianticon prodotti scudo a mRna, come, sembrano in grado di indurre “una risposta persistente delle cellule B del centro germinativo, che consente la generazione di una robusta immunità umorale”. E’ quanto scrive un team di scienziati della Washington University School of Medicine di St Louis, negli Usa, in uno studio pubblicato su ‘Nature’ e accolto con entusiasmo dalla comunità scientifica. Tradotto in parole povere, il messaggio degli autori del lavoro è che la reazione suscitata da questinell’organismo potrebbe proteggere percontro il ...

Advertising

zazoomblog : Vaccini Moderna e Pfizer protezione per anni dal covid - #Vaccini #Moderna #Pfizer #protezione - nonnona23928040 : RT @bisagnino: Vaccini, con Pfizer e Moderna cuore a rischio: infiammazioni del miocardio, mancanza di respiro e dolori al torace https://t… - VittorioFerram1 : RT @bisagnino: Vaccini, con Pfizer e Moderna cuore a rischio: infiammazioni del miocardio, mancanza di respiro e dolori al torace https://t… - LiberoReporter : Vaccini Moderna e Pfizer, 'protezione per anni dal covid” #anni #covid #moderna #pfizer #protezione #vaccini… - Gaebaldi : Vaccini Moderna e Pfizer, 'protezione per anni dal covid” #anni #covid #moderna #pfizer #protezione #vaccini… -