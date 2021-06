Tragedia a Sommariva Bosco (Cuneo): bimbo di 10 anni muore su un rimorchio carico di grano (Di martedì 29 giugno 2021) Tragedia a Sommariva Bosco , nel Cuneese , dove un bambino di 10 anni morto mentre si trovava su un rimorchio adibito al trasporto del grano , trainato da un trattore. Non ancora chiara la dinamica ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 29 giugno 2021), nel Cuneese , dove un bambino di 10morto mentre si trovava su unadibito al trasporto del, trainato da un trattore. Non ancora chiara la dinamica ...

Advertising

PasqualeMarro : Tragedia in campagna a Sommariva Bosco, morto bimbo di 10 anni - fanpage : Una terribile tragedia in campagna, morto un bimbo di 10 anni - Giacinto_Bruno : Tragedia a Sommariva Bosco. Muore un bambino di 10 anni in frazione Maniga - - StampaCuneo : Tragedia a Sommariva Bosco: muore a 10 anni, era sul rimorchio di un trattore - IdeawebTV : Tragedia a Sommariva del Bosco: muore bambino, si trovava su un rimorchio pieno di grano -