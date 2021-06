"Senza parole". Flavio Insinna sconvolto dall'uomo-bilancia: un fatto inspiegabile in studio su Rai 1 (Di martedì 29 giugno 2021) A volte ritornano. In questo caso è tornato Il pranzo è servito, lo storico format di Corrado, ancora su Rai 1 ma questa volta condotto da Flavio Insinna. Ieri, lunedì 28 giugno, la prima puntata del format estivo, accolta con entusiasmo dal pubblico, in particolare su Twitter, dove montava l'emozione per la riproposizione di una trasmissione che ha fatto la storia della tv. Prima puntata che ha subito avuto un curioso colpo di scena, innescato proprio da un filmato d'epoca della prima versione della trasmissione mostrato nel corso del remake. Dopo i saluti iniziali, ecco la sfida tra i primi due concorrenti: Franco e Roberta. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) A volte ritornano. In questo caso è tornato Il pranzo è servito, lo storico format di Corrado, ancora su Rai 1 ma questa volta condotto da. Ieri, lunedì 28 giugno, la prima puntata del format estivo, accolta con entusiasmo dal pubblico, in particolare su Twitter, dove montava l'emozione per la riproposizione di una trasmissione che hala storia della tv. Prima puntata che ha subito avuto un curioso colpo di scena, innescato proprio da un filmato d'epoca della prima versione della trasmissione mostrato nel corso del remake. Dopo i saluti iniziali, ecco la sfida tra i primi due concorrenti: Franco e Roberta. La ...

Advertising

pietroraffa : 'E non per la campagna in sé, che non condividiamo'. Senza parole #Figc - IlContiAndrea : Davvero senza parole per il commento omofobo nel backstage di #BattitiLive su #TommasoZorzi e #TommasoStanzani - matteosalvinimi : “Si complica la posizione dell’agente indagato” e cade l’accusa di tentato omicidio per il delinquente che ha semin… - graziecory : appena scoperto che la m*ssolini ha un album in cui canta in giapponese sono senza parole - MinRavn : RT @bastaaadesso: Buongiorno. Io senza parole di fronte a questa bellezza e questa felicità. ?? Non mi dovete toccare tommaso, ma manco per… -