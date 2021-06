Sedicenne uccisa a Bologna | il padre di Chiara | “Grazie a chi ha trovato il colpevole”

(Di martedì 29 giugno 2021) “Voglio ringraziare pubblicamente tutti per la vicinanza e tutti quelli (gli inquirenti, ndr) per quello che hanno fatto”, ossia per averil presunto. Sono le parole che ildiGualzetti, la 16ennea coltellate e trovata ieri vicino all’abbazia di Monteveglio (), non lontano da casa, ha detto alle telecamere presenti davanti all’abitazione della vittima. A confessare il delitto è stato un amico di, anche lui di 16 anni, che ora deve rispondere di omicidio premeditato. L'articolo proviene da Italia Sera.

La famiglia di Chiara Gualzetti, la 16enne uccisa a coltellate nel Bolognese, era di origine napoletana. Il padre, Vincenzo, ha raccontato di avere lasciato Napoli 17 anni fa, nel 2004, proprio per da ...