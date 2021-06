Madonna di Laghet | a cui si devono innumerevoli guarigioni e liberazioni

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 29 giugno 2021) Ladiapparve all’improvviso su di una cappella molto umile in cui molti si rivolgevano a lei. Fu l’inizio di vicende commoventi e inspiegabili. La Vergine apparve nel quindicesimo secolo a, che si trova vicino alla città francese di Nizza. Tanti fedeli venivano, per questa ragione, già in pellegrinaggio in una piccola L'articolo proviene da La Luce di Maria.