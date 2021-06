Advertising

TV7Benevento : M5S: Scotto, 'Conte continui a lavorare per rafforzare progressisti'... - vitochiariello : @Arturo_Scotto @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Soprattutto 'seria': Conte 1 (lega e M5S), Conte 2 (PD e M5S)... soprattutto 'coerente'... - danieledv79 : RT @pmattoccia: @renatastortini @danieledv79 @Arturo_Scotto Tutto questo attaccamento al #M5s? Forse hanno #dossier su tutti /e ? Solo così… - Fen_church : @Arturo_Scotto E pensa male. Conte e M5S non hanno nulla di progressista. Sono manettari, populisti, sono quelli de… - pmattoccia : @renatastortini @danieledv79 @Arturo_Scotto Tutto questo attaccamento al #M5s? Forse hanno #dossier su tutti /e ? S… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Scotto

La Sicilia

...di centrosinistra di quello che resta del. I contendenti sono due: Grillo e Conte, entrambi non eletti. La lucida follia di Grillo è diventata un capriccio perenne, oggi anche lui paga lo......di centrosinistra di quello che resta del. I contendenti sono due: Grillo e Conte, entrambi non eletti. La lucida follia di Grillo è diventata un capriccio perenne, oggi anche lui paga lo...Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Ho auspicato la ricomposizione del M5S. Le parole di Grillo sembra vadano altrove. Scelta legittima, ma che produrrà fratture. Tuttavia, credo e spero che Giuseppe Conte c ...Sullo scontro Grillo-Conte. “Queste sono operazioni che piacciono al Palazzo e ai giornalisti, non c’è un vero interesse della cittadinanza nel vedere ...