M5s, Battelli: "Necessario trovare una soluzione prima possibile, questa situazione non fa bene a nessuno"

"Credo sia Necessario trovare una situazione quanto prima perché tutto questo non fa bene né a noi, né a Beppe né al Movimento. Io spero di vedere questo statuto di cui si parla perché ancora non si è visto". Lo ha detto il deputato M5s, Sergio Battelli, commentando le tensioni tra l'ex premier e il fondatore del Movimento, dopo la conferenza stampa di ieri. "Da Conte ci sono stati toni duri. A me le parole 'padre padrone' non piacciano. Beppe Grillo è sicuramente una figura carismatica che ha portato da zero il Movimento fino a quello che è oggi. Ci vuole una soluzione ma ...

