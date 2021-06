Kolarov, accordo raggiunto per il rinnovo con l’Inter. Gli aggiornamenti (Di martedì 29 giugno 2021) Aleksandar Kolarov sarà ancora un giocatore dell’Inter: le parti hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto Kolarov e l’Inter proseguiranno ancora insieme: le parti hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto annuale. Come riportato da Gianluca Di Marzio il difensore serbo percepirà la metà dell’ingaggio attuale. Kolarov ha scelto di restare all’Inter come vice Bastoni declinando le avance del Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Aleksandarsarà ancora un giocatore del: le parti hannol’per ildel contrattoproseguiranno ancora insieme: le parti hanno trovato l’per ildi contratto annuale. Come riportato da Gianluca Di Marzio il difensore serbo percepirà la metà dell’ingaggio attuale.ha scelto di restare alcome vice Bastoni declinando le avance del Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

