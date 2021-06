Inter, che bordata dal presidente: “Non è un bene per l’Italia” (Di martedì 29 giugno 2021) Enrico Preziosi all’attacco della proprietà dell’Inter: “Cedere club a investitori cinesi non ha giovato all’Italia” Sono lontani i tempi in cui i rapporti tra Genoa e l’Inter di Moratti erano eccellenti, con tante operazioni di mercato impostate tra i due club: si pensi a Milito e Thiago Motta, decisivi nell’anno del Triplete, e più tardi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 giugno 2021) Enrico Preziosi all’attacco della proprietà dell’: “Cedere club a investitori cinesi non ha giovato al” Sono lontani i tempi in cui i rapporti tra Genoa e l’di Moratti erano eccellenti, con tante operazioni di mercato impostate tra i due club: si pensi a Milito e Thiago Motta, decisivi nell’anno del Triplete, e più tardi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Per compensare la profonda invidia che provo per questo ricco possidente, sto pensando al giorno in cui ha acceso l… - Inter : ?? | INTERVALLO Grande rimonta della Primavera nerazzurra che chiude il primo tempo di questa semifinale in vantag… - FBiasin : #Vidal: 'Giocare nel Flamengo è il mio sogno. Ho un contratto con l’#Inter, ma chissà che il prossimo anno non poss… - TheAngloItalian : @axlessand Non so se cambierebbe alcunché per l'Inter. Da quello che ho capito il Governo le ha espropriate da Suni… - biax84 : @FBiasin Pensa all'Inter..non mi sembra che la FIGC abbia fatto tutte le indagini approfondite che sta facendo ora.. -