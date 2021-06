Il blind trust di Lotito non funziona

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 29 giugno 2021) Ilnon. Soprattutto perché, come ha fatto notare la Figc, tanto cieco non è, “non è stata assicurata indipendenza economica alrispetto alle società disponenti”. Insomma, resta in forte bilico l’iscrizione alla Serie A per la Salernitana, ancora nelle mani del patron della Lazio, Claudio. Fino a sabato è ora il termine per risolvere la questione, perché in Serie A non è contemplata per regolamento la multiproprietà e per la federcalcio non va bene la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.