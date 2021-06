Generazione 56k, nostalgia anni '90 nella serie dei The Jackal. L'intervista a Gianluca Fru e Fabio Balsamo. (Di martedì 29 giugno 2021) Generazione 56k è la prima serie tv firmata dai dei The Jackal in collaborazione con Netflix. Al centro della storia troviamo Daniel (Angelo Spagnoletti) e Matilda (Cristina Cappelli), che si ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021)56k è la primatv firmata dai dei Thein collaborazione con Netflix. Al centro della storia troviamo Daniel (Angelo Spagnoletti) e Matilda (Cristina Cappelli), che si ...

Advertising

VERONICABELLIXX : ??GENERAZIONE 56K NEW SERIE NETFLIX TARGATA 'THE JACKAL' con SOFIA BELLUCCI in ONDA IL 1 LUGLIO ! 20 FREE PICS in es… - Asia_D_Argento : ??GENERAZIONE 56K NEW SERIE NETFLIX TARGATA 'THE JACKAL' con SOFIA BELLUCCI in ONDA IL 1 LUGLIO ! 20 FREE PICS in es… - SaraSchicchi : ??GENERAZIONE 56K NEW SERIE NETFLIX TARGATA 'THE JACKAL' con SOFIA BELLUCCI in ONDA IL 1 LUGLIO ! 20 FREE PICS in es… - ILARYDEBLASI1 : ??GENERAZIONE 56K NEW SERIE NETFLIX TARGATA 'THE JACKAL' con SOFIA BELLUCCI in ONDA IL 1 LUGLIO ! 20 FREE PICS in es… - GUIDORANIERI : GENERAZIONE 56K NEW SERIE NETFLIX TARGATA 'THE JACKAL' con SOFIA BELLUCCI in ONDA IL 1 LUGLIO ! 20 FREE PICS in esc… -