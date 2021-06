Apple rilascia le beta 4 di iOS/iPadOS/tvOS 14.7, watchOS 7.6 e macOS 11.5HDblog.it (Di martedì 29 giugno 2021) Tutte le beta possono essere scaricate in modalità OTARead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) Tutte lepossono essere scaricate in modalità OTARead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

AppleEducate : RT @AppleZein: Apple rilascia il nuovo watchOS 7.6 Beta 4 per Apple Watch - AppleEducate : RT @AppleZein: Apple rilascia il nuovo iOS 14.7 Beta 4 per iPhone ed iPad - coder_487 : RT @AppleZein: Apple rilascia il nuovo iOS 14.7 Beta 4 per iPhone ed iPad - coder_487 : RT @AppleZein: Apple rilascia il nuovo watchOS 7.6 Beta 4 per Apple Watch - andreastoolbox : Apple rilascia la beta 4 di iOS 14.7, watchOS 7.6 e tvOS 14.7 per sviluppatori - iPhone Italia… -