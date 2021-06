21enne ucciso a colpi di pistola. Presunto assassino sotto interrogatorio (Di martedì 29 giugno 2021) Un giovane di 21 anni con piccoli precedenti per spaccio di droga è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco 20 minuti dopo la mezzanotte in via Capecelatro una zona centrale di Taranto. Sull’episodio indaga la Squadra Mobile della Questura del capoluogo jonico. Probabilmente e’ avvenuto durante una sparatoria ma saranno le indagini ad accertarlo.Un uomo è stato fermato dalla polizia per l’omicidio del 21enne avvenuto la notte scorsa a Taranto. Il Presunto omicida viene attualmente interrogato negli uffici della questura. La pistola è stata recuperata dagli agenti. Lo sviluppo delle indagini ha permesso di ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 29 giugno 2021) Un giovane di 21 anni con piccoli precedenti per spaccio di droga è statod’arma da fuoco 20 minuti dopo la mezzanotte in via Capecelatro una zona centrale di Taranto. Sull’episodio indaga la Squadra Mobile della Questura del capoluogo jonico. Probabilmente e’ avvenuto durante una sparatoria ma saranno le indagini ad accertarlo.Un uomo è stato fermato dalla polizia per l’omicidio delavvenuto la notte scorsa a Taranto. Ilomicida viene attualmente interrogato negli uffici della questura. Laè stata recuperata dagli agenti. Lo sviluppo delle indagini ha permesso di ...

