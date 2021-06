Zendaya rende omaggio a Beyoncé | l' abito Versace è uno spettacolo VIDEO

(Di lunedì 28 giugno 2021) In occasione dell'ultima edizione dei BET Awards,ha omaggiato Beyonce indossando lo stessoportato dalla pop star nel 2003si è inchinata alla regina. In occasione dell'ultima edizione dei BET Awards, infatti, l'attrice ha omaggiato Beyonce vestendo lo stessoindossato dalla pop star nel 2003. La star di Euphoria e vincitrice del Premio Emmy ha indossato unche omaggia il vestito portato daKnowles nel 2003. Tuttavia, i due abiti recano una fondamentale differenza. Mentre il vestito indossato da Beyonce, infatti, era più ...

Advertising

hopfIy : ma in che senso zayn rende sweat un singolo e ci piazza zendaya nel video ufficiale dai non scherzate con i miei sentimenti - heronqstairs : l'amicizia tra hunter e zendaya mi rende debolissima, hanno un rapporto specialissimo e sono tutte e due carinissime -

Ultime Notizie dalla rete : Zendaya rende

Movieplayer.it

... siconto di averne avuto abbastanza. Prendendo ispirazione dal passato ribelle della madre (... Un regista cinematografico (John David Washington) torna a casa insieme alla sua fidanzata ()...No, "catastrofico" nonsufficientemente l'idea: il punto più basso è "imbarazzante". Lo giuro,... anziché prendere furbamente le distanze, si ritrova a scimmiottare la figaggine di& Co., ...Slitta la data di uscita di Dune, che non arriverà più l'1 ottobre 2021 nei cinema. Ecco la nuova data di uscita del film ...