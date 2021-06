Ufficiale | Ranocchia e D’Ambrosio rinnovano con l’Inter Il comunicato

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ecco ildelche annuncia il rinnovo dei difensori Andreae Daniloper un’altra stagione:“FC Internazionale Milano comunica il prolungamento di contratto di Danilo: il difensore classe 1988, in nerazzurro dal 2014, vestirà la maglia delfino al 30 giugno 2022?. “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Andrea: il difensore classe 1988, aldal 2011, sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2022?. Foto: Twitter Inter L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Ranocchia

Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia restano all'Inter, ora è tutto ufficiale. La società nerazzurra comunica il rinnovo dei due difensori, entrambi prolungano fino al 2022.