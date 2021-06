Tutti i motivi per smontare il terrorismo sulla variante Delta (Di lunedì 28 giugno 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per la festa del nostro sito sul sito www.laripartenza.it. Vi aspetto a Bari! 02:35 Eccoci di nuovo con la grancassa del giornale unico del virus e della paura, del tipo: “Allarme variante Delta”. Ma de che? Oggi Matteo Bassetti su Libero dice chiaramente che non fa paura. Ma per Tutti gli altri giornali i rave sono pericolosi. 07:00 Io direi attenzione ai consigli europei, visto che si è contagiato il premier lussemburghese Xavier Bettel. 09:30 Parola ai commensali. 10:20 Arriva il Recovery con Gentiloni e giornaloni Tutti ottimisti. Evviva! 13:10 ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 28 giugno 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per la festa del nostro sito sul sito www.laripartenza.it. Vi aspetto a Bari! 02:35 Eccoci di nuovo con la grancassa del giornale unico del virus e della paura, del tipo: “Allarme”. Ma de che? Oggi Matteo Bassetti su Libero dice chiaramente che non fa paura. Ma pergli altri giornali i rave sono pericolosi. 07:00 Io direi attenzione ai consigli europei, visto che si è contagiato il premier lussemburghese Xavier Bettel. 09:30 Parola ai commensali. 10:20 Arriva il Recovery con Gentiloni e giornaloniottimisti. Evviva! 13:10 ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti motivi Gaeta: bandiera blu al mare, bandiera nera per lo sfruttamento. Avvertiamo una timida ma sempre più crescente pulsione fra i lavoratori precari tutti ad ... Invitiamo quindi i lavoratori a continuare a rivolgersi sempre più a noi per questi motivi. La nostra sezione ...

Variante Delta. Bangladesh: 'migliaia di cittadini in fuga' Il governo ha deciso che tutti gli uffici governativi e privati saranno chiusi per due settimane e sarà permessa la circolazione solo per motivi sanitari.

Milan, tre motivi per non vendere Hauge: la soluzione migliore per tutti MilanLive.it Lin Jarvis: "Separarsi è meglio per tutti" Lin Jarvis, top manager della casa giapponese, è stato molto chiaro. "Siamo a metà della nostra quinta stagione insieme e nel corso degli anni abbiamo ottenuto molti successi, ma abbiamo anche dovuto ...

