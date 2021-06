Torture in carcere, misure a 52 agenti.”Orribile mattanza” (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – “Un’Orribile mattanza” spacciata per una perquisizione “dimostrativa”, durante la quale i detenuti sarebbero stati costretti a passare in un corridoio di agenti con caschi, manganelli e mascherina anti-Covid, fatti inginocchiare, percossi di spalle, denudati e umiliati, a più riprese. Sono accuse dure quelle mosse dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere dopo un’indagine durata quasi 15 mesi. Gli inquirenti hanno ottenuto dal gip 52 misure cautelari nei confronti di agenti e dirigenti della Polizia Penitenziaria e funzionari del DAP in relazione ai fatti che sarebbero ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – “Un’” spacciata per una perquisizione “dimostrativa”, durante la quale i detenuti sarebbero stati costretti a passare in un corridoio dicon caschi, manganelli e mascherina anti-Covid, fatti inginocchiare, percossi di spalle, denudati e umiliati, a più riprese. Sono accuse dure quelle mosse dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere dopo un’indagine durata quasi 15 mesi. Gli inquirenti hanno ottenuto dal gip 52cautelari nei confronti die dirigenti della Polizia Penitenziaria e funzionari del DAP in relazione ai fatti che sarebbero ...

