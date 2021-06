(Di lunedì 28 giugno 2021) L'ira di Matteo Salvini: "Bizzarro arrestare gli, più rispetto per le forze dell'ordine". La reazione del sindacato Sappe: "Sorpresi da misure abnormi"

Advertising

LiKytai8 : Rivolta carceri, arrestati gli agenti: esplode la polemica - - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: Pestaggi dopo la rivolta del 6 aprile 2020: tra gli indagati anche il provveditore delle carceri campane - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Pestaggi dopo la rivolta del 6 aprile 2020: tra gli indagati anche il provveditore delle carceri campane - AleMacchiavelli : RT @GiancarloDeRisi: L' accusa è di pestaggio o erano maniere forti durante la rivolta in alcune carceri italiane? Nuove polemiche si annun… - ivic49824555 : RT @IlPrimatoN: Pestaggi dopo la rivolta del 6 aprile 2020: tra gli indagati anche il provveditore delle carceri campane -

Ultime Notizie dalla rete : Rivolta carceri

il Giornale

... ha espresso " totale solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e al provveditore delledella Campania Antonio Fullone ...In particolare, laraggiunse l'apice in seguito alla sospensione dei colloqui con i ... Una misura interdittiva è stata notificata stamattina anche al provveditore delledella Campania, ...L'ira di Matteo Salvini: "Bizzarro arrestare gli agenti, più rispetto per le forze dell'ordine". La reazione del sindacato Sappe: "Sorpresi da misure abnormi" ...“Le notizie che provengono da Santa Maria Capua Vetere ci lasciano sgomenti e atterriti. Pare siano 59 gli appartenenti alla Polizia penitenziaria sospesi, 6 quelli sottoposti agli arresti domiciliari ...