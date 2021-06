Mancini, non commettere l’errore di rivoluzionare la squadra: al massimo due o tre cambi contro il Belgio (Di lunedì 28 giugno 2021) Rivoluzione? No, grazie. La partita dell’Italia contro l’Austria non cambia il giudizio sui calciatori che hanno trascinato gli azzurri agli ottavi di finale di Euro 2021 con grandissime prestazioni, spettacolo, gol e ottime individualità. Il percorso della fase a gironi è stato netto: tre vittorie su tre, sette gol fatti e zero subiti. L’Austria si è confermata una buona squadra e ha messo in difficoltà gli azzurri, si è dimostrato un avversario difficile da affrontare grazie alla sua fisicità e intensità. L’Italia ha confermato di poter arrivare fino in fondo alla competizione, è riuscita a vincere la partita più insidiosa dell’Europeo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 giugno 2021) Rivoluzione? No, grazie. La partita dell’Italial’Austria nona il giudizio sui calciatori che hanno trascinato gli azzurri agli ottavi di finale di Euro 2021 con grandissime prestazioni, spettacolo, gol e ottime individualità. Il percorso della fase a gironi è stato netto: tre vittorie su tre, sette gol fatti e zero subiti. L’Austria si è confermata una buonae ha messo in difficoltà gli azzurri, si è dimostrato un avversario difficile da affrontare grazie alla sua fisicità e intensità. L’Italia ha confermato di poter arrivare fino in fondo alla competizione, è riuscita a vincere la partita più insidiosa dell’Europeo ...

Advertising

chetempochefa : L’abbraccio più bello: quello tra Vialli e Mancini ???? Complimenti all’Italia che, nonostante le difficoltà, non mol… - angelomangiante : L'abbraccio tra Vialli e Mancini è pura poesia. L'immagine più emozionante di una nazionale che lotta, come Luca, e… - officialmaz : Passiamo. Soffrendo tanto. Ma con #Belgio o #Portogallo questa Italia non sarà sufficiente. #Mancini vince con la p… - fabrizi56796263 : @l_honestly Infatti tutti contro insigne perfino Mancini per pur giocando da schifo continua a farlo partire titola… - CalcioWeb : #Mancini studia il #Belgio: al massimo due o tre cambi per non stravolgere la mentalità di questa squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini non Zoff: "Italia, sarebbe stato peggio incontrare il Portogallo" Il Portogallo sarebbe stato più pesante, adesso bisogna subito ricominciare a non prendere gol'. Quanta potenzialità ha ancora questa Nazionale? 'I meriti sono tutti di Mancini, la rosa ha un ottimo ...

EURO 2020: 'Cappottone a Insigne'. Il video di Bonucci diventa virale Ma se il cambio a destra appare semplice, data la condizione di Chiesa , non altrettanto è trovare eventuali soluzioni alternative a Ciro e Lorenzo. Vedremo come Mancini risolverà la questione (...

Mancini non sceglie: «Ronaldo o Lukaku? Eviterei entrambi» - VIDEO Calcio News 24 Calciomercato Roma, effetto Euro 2020 | Pinto sotto assedio Calciomercato Roma, l'effetto Europeo mette sotto assedio Tiago Pinto. Il giallorosso è cercato dai grandi club.

Il Torino ha scelto Berisha per il dopo Sirigu Il portiere della Spal sarà il titolare dei granata: ex Lazio e Atalanta, prenderà il posto del secondo dalla nazionale di Mancini in rotta con il club ...

Il Portogallo sarebbe stato più pesante, adesso bisogna subito ricominciare aprendere gol'. Quanta potenzialità ha ancora questa Nazionale? 'I meriti sono tutti di, la rosa ha un ottimo ...Ma se il cambio a destra appare semplice, data la condizione di Chiesa ,altrettanto è trovare eventuali soluzioni alternative a Ciro e Lorenzo. Vedremo comerisolverà la questione (...Calciomercato Roma, l'effetto Europeo mette sotto assedio Tiago Pinto. Il giallorosso è cercato dai grandi club.Il portiere della Spal sarà il titolare dei granata: ex Lazio e Atalanta, prenderà il posto del secondo dalla nazionale di Mancini in rotta con il club ...