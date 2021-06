“L’Italia riparte, Napoli ti aspetta”, francobollo speciale sulla città partenopea (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’Italia riparte, Napoli ti aspetta”: è il titolo del francobollo speciale su Napoli che Poste Italiane presenterà alla stampa mercoledì 30 giugno alle 11 nello Spazio Filatelia di Napoli, in via Monteoliveto 46. Alla presentazione del francobollo e dell’annullo postale saranno presenti il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il responsabile commerciale di Filatelia per Poste Italiane Enrico Menegazzo. Il Ministero per lo Sviluppo Economico e Poste Italiane hanno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “ti”: è il titolo delsuche Poste Italiane presenterà alla stampa mercoledì 30 giugno alle 11 nello Spazio Filatelia di, in via Monteoliveto 46. Alla presentazione dele dell’annullo postale saranno presenti il Sindaco diLuigi de Magistris e il responsabile commerciale di Filatelia per Poste Italiane Enrico Menegazzo. Il Ministero per lo Sviluppo Economico e Poste Italiane hanno ...

