Dalla foto al modello 3D in 10 minuti | Object Capture di Apple può cambiare l’e-commerce e migliorare i videogiochi

(Di lunedì 28 giugno 2021) Abbiamo provato a realizzare il3D di una Panasonic GH5 partendo dallegrafie realizzate con un telefono. Tutto grazie al nuovoCreator di macOS Monterey, che faciliterà la vita dei creatori die permetterà a chi gestisce negozi online di avere oltre alleanche gli oggetti in realtà aumentata. Tutto a costo zero...

Abbiamo provato a realizzare il modello 3D di una Panasonic GH5 partendo dalle fotografie realizzate con un telefono. Tutto grazie al nuovo Object Creator di macOS Monterey, che faciliterà la vita dei creatori di contenuti e permetterà a chi gestisce negozi online di avere oltre alle foto anche gli oggetti in realtà aumentata.