Costruire troppe turbine eoliche potrebbe essere dannoso? (Di lunedì 28 giugno 2021) Costruire più wind farm e impianti per l'energia eolica oltre all'utilizzo di più fonti di energia pulita sarà uno dei tanti passi per affrontare l'emergenza climatica in atto. Un nuovo studio però avverte dei possibili rischi collegati alla costruzione di turbine eoliche. Gli studiosi del centro di ricerca costiera tedesco Helmholtz-Zentrum Hereon segnalano come le turbine eoliche rallentino la velocità del vento nell'area immediata e a valle, stando a una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Scientific Report. Il raggruppamento di turbine troppo vicine, in sostanza, renderebbe la wind ...

