CorSport | le varianti del Covid spaventano il Napoli | niente più amichevole estiva con l’Arsenal

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il Corriere dello Sport dà qualche informazione su come si svolgerà la preparazionedel, in vista della nuova stagione. Inizialmente il club aveva pensato a due amichevoli, una cone l’altra con il Lione. Ebbene, la prima è stata accantonata per via del. “Ma i programmi di questi tempi, sono fatti per essere cambiati e le, lo indica il, sono parecchie: la tentazione di andare in Inghilterra, per una sfida con, è stata accantonata per motivi che non sfuggono, e in calendario, a cavallo tra la decade in Trentino e quella ...