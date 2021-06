Advertising

DiMarzio : #Bellerin il nome dell'#Inter per il dopo #Hakimi - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, per #Hakimi al #PSG il guadagno potenziale è di 70 milioni - DiMarzio : #Çalhanoglu, il tentativo a sorpresa dell’ @Inter sta dando risultati positivi: parti vicine, si può chiudere a bre… - robtor83 : Ma #Molina può costare 20 milioni? 20 milioni! Quand’è che il calciomercato si darà una regolata? #Udinese #Inter #SerieA - calciomercatoit : ? #Milan, sfida all’#Inter: idea #Florenzi ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Dalla possibile vetrina per Calhanoglu , andato all'a parametro 0, l'europeo è divenuto il torneo in cui si è messo in luce Damsgaard : si punta sull'intercessione del capitano danese Simon ...Commenta per primo Franck Kessie all'piace da tempo , lo ha fatto sapere Ausilio, lo ha confermato Massara, e anche oggi che la sua situazione contrattuale con il Milan è in fase di stallo a solo 1 anno dalla scadenza il club ...Hakimi ha detto sì al PSG. Il possibile sostituto di Hakimi è Bellerín. Si tratta del difensore esterno destro dell’ Arsenal. Dotato di grande tecnica e velocità, il calciatore viene valuto per 20 mil ...Calciomercato Inter, in arrivo un colpo dalla Premier: sostituirà Hakimi! I nerazzurri potrebbero chiudere nelle prossime ore ...