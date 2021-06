Bagni: "Dopo l’infortunio di San Siro Mertens non è stato più lo stesso, non credo possa ripetere le grandi stagioni di un tempo" (Di lunedì 28 giugno 2021) Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato: "Anche ieri purtroppo Mertens correva dietro gli avversari più che giocare. Grande generosità ma le qualità che si sono viste per tantissimi anni a Napoli non si sono viste. Quando l’ha fatto entrare il CT del Belgio pensava altre cose. Dopo l’infortunio di San Siro abbiamo visto di meno. Non credo che possa più ripetere le grandissime stagioni di un tempo. Sarà difficile, anche perché arrivi a ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Salvatore, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato: "Anche ieri purtroppocorreva dietro gli avversari più che giocare. Grande generosità ma le qualità che si sono viste per tantissimi anni a Napoli non si sono viste. Quando l’ha fatto entrare il CT del Belgio pensava altre cose.di Sanabbiamo visto di meno. Nonchepiùlessimedi un. Sarà difficile, anche perché arrivi a ...

