Al Pride di Istanbul un poliziotto ha premuto per un minuto il ginocchio sul collo di un giornalista

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 giugno 2021)Month. Non solo l’Italia si è colorata, lo scorso sabato, della manifestazione più attesa dalla comunità LGBTQI+. In quella stessa giornata anche, città simbolo della Turchia, ha visto la comunità scendere in piazza per manifestare. Con una bella differenza però: in Turchia le persone hanno dovuto e hanno voluto sfidare il divieto di manifestare. Come si è visto in questi giorni da immagini e video che hanno documentato quei momenti, la risposta della polizia è stata durissima: lacrimogeni, cariche, botte, arresti e le immagini di unpicchiato. Gli organizzatori ...