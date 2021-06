Ufficiale: il Nizza riscatta Todibo dal Barcellona (Di domenica 27 giugno 2021) Il Barcellona ha annunciato che il Nizza ha esercitato il diritto di riscatto per Jean-Clair Todibo. Il club blaugrana riceverà 8,5 milioni di euro, più 7 milioni di euro in variabili, e si riserva una percentuale in caso di futura cessione del giocatore 21enne. DERNIÈRE MINUTE L’@ogcnice lève l’option d’achat de @jcTodibo. Plus d’infos https://t.co/d9toJ0bWxA pic.twitter.com/MHnGP7q05G — FC Barcelona (@fcbarcelona fra) June 27, 2021 Foto: Sito Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Ilha annunciato che ilha esercitato il diritto di riscatto per Jean-Clair. Il club blaugrana riceverà 8,5 milioni di euro, più 7 milioni di euro in variabili, e si riserva una percentuale in caso di futura cessione del giocatore 21enne. DERNIÈRE MINUTE L’@ogcnice lève l’option d’achat de @jc. Plus d’infos https://t.co/d9toJ0bWxA pic.twitter.com/MHnGP7q05G — FC Barcelona (@fcbarcelona fra) June 27, 2021 Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

STnews365 : Nizza, UFFICIALE: riscattato Todibo dal Barcellona Il Nizza ha esercitato il diritto di riscatto presente nel contr… - sportli26181512 : Nizza, UFFICIALE: riscattato Todibo dal Barcellona, le cifre: Il Nizza ha esercitato il diritto di riscatto present… - AConan_Doyle : Todibo ufficiale dal Barcellona al Nizza - fcin1908it : In Francia – Inter, il Nizza fa sul serio per Joao Mario: pronta offerta ufficiale - marcodpIII : Ottavi #EURO2020, sarà Italia-Austria. Le due Nazionali non si affrontano da quasi 13 anni (amichevole a Nizza, 2-2… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Nizza Todibo resterà al Nizza: il comunicato ufficiale del Barcellona Il Barcellona ha annunciato che il Nizza ha esercitato il diritto di riscatto per Jean Clair Todibo: il comunicato ufficiale Il Barcellona ha annunciato che il Nizza ha esercitato il diritto di riscatto per Jean Clair Todibo. I blaugrana incasseranno 8,5 milioni di euro, altri 7 milioni di bonus e una percentuale ...

Nizza, UFFICIALE: riscattato Todibo dal Barcellona, le cifre Commenta per primo Il Nizza ha esercitato il diritto di riscatto presente nel contratto di Jean - Clair Todibo dal Barcellona. Al club catalano vanno 8,5 milioni di euro a cui si aggiungono 7 milioni di bonus e una % sulla ...

Todibo resterà al Nizza: il comunicato ufficiale del Barcellona Calcio News 24 Damsgaard ancora protagonista: Danimarca ai quarti di EURO 2020 Ancora decisivo Damsgaard a EURO 2020. L’esterno della Sampdoria è partito titolare e ha regalato l’assist per il vantaggio di Dolberg. L’esterno della Sampdoria protagonista nella vittoria della Dani ...

Italia-Austria, un match che incrocia la storia della Juve Dal sito ufficiale della Juventus: "Italia-Austria è insieme un classico e un inedito. La sfida ha una cospicua e antica tradizione, si è gi& ...

Il Barcellona ha annunciato che ilha esercitato il diritto di riscatto per Jean Clair Todibo: il comunicatoIl Barcellona ha annunciato che ilha esercitato il diritto di riscatto per Jean Clair Todibo. I blaugrana incasseranno 8,5 milioni di euro, altri 7 milioni di bonus e una percentuale ...Commenta per primo Ilha esercitato il diritto di riscatto presente nel contratto di Jean - Clair Todibo dal Barcellona. Al club catalano vanno 8,5 milioni di euro a cui si aggiungono 7 milioni di bonus e una % sulla ...Ancora decisivo Damsgaard a EURO 2020. L’esterno della Sampdoria è partito titolare e ha regalato l’assist per il vantaggio di Dolberg. L’esterno della Sampdoria protagonista nella vittoria della Dani ...Dal sito ufficiale della Juventus: "Italia-Austria è insieme un classico e un inedito. La sfida ha una cospicua e antica tradizione, si è gi& ...