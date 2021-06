Ue, l’Italia pesa di più ma integrazione da rivedere. Tanti i dossier aperti (Di domenica 27 giugno 2021) l’Italia con il governo Draghi ha riacquistato un posto al tavolo dei negoziati in Europa, rientrando nella famiglia storica dell’asse franco-tedesco. Da quando è a Palazzo Chigi, il premier ha detto la sua, anche in termini critici, su tutti i temi in agenda, marcando il nesso fra europeismo e atlantismo: dai vaccini all’aggressività della Turchia, dalla Libia alle relazioni con Russia e Cina. Può essere che l’ex banchiere centrale, forte peraltro di un ottimo rapporto con Biden, conti più del Paese che rappresenta. In ogni caso il misurato protagonismo dell’Italia è osservato a Bruxelles oltre il perimetro nazionale, perché negli spazi vuoti che si aprono ... Leggi su ecodibergamo (Di domenica 27 giugno 2021)con il governo Draghi ha riacquistato un posto al tavolo dei negoziati in Europa, rientrando nella famiglia storica dell’asse franco-tedesco. Da quando è a Palazzo Chigi, il premier ha detto la sua, anche in termini critici, su tutti i temi in agenda, marcando il nesso fra europeismo e atlantismo: dai vaccini all’aggressività della Turchia, dalla Libia alle relazioni con Russia e Cina. Può essere che l’ex banchiere centrale, forte peraltro di un ottimo rapporto con Biden, conti più del Paese che rappresenta. In ogni caso il misurato protagonismo delè osservato a Bruxelles oltre il perimetro nazionale, perché negli spazi vuoti che si aprono ...

