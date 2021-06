Temptation Island | tra i tentatori anche un noto tiktoker

(Di domenica 27 giugno 2021) La nuova stagione diverrà trasmessa a partire da mercoledì 30 giugno 2021. Dopo la prima puntata però l'appuntamento con il reality delle tentazioni si sposterà alla serata del lunedì. Ormai tutte le coppie e tutti ie le tentatrici sono stati svelati, ma la curiosità di imparare a conoscere meglio i concorrenti cresce sempre di più. Tra ici sono alcuni volti che in realtà sono già noti al grande pubblico. La presenza di Davide Basolo nel cast deinon è una novità, infatti da molto tempo si parla della presenza dell'ex corteggiatore di Giovanna Abate a ...

Advertising

alittlesnowhite : I tentatori di questa edizione di Temptation Island - IsaeChia : #TemptationIsland, uno dei protagonisti più discussi della storia del programma lancia un singolo… dedicato alla su… - alediegoli : Stavo guardando un documentario sull’estinzione dei dinosauri, rallegrandomi che il meteorite sia arrivato 65 milio… - RosaAnnaAlfano1 : Finalmente mercoledì inizia Temptation Island,si va di trash??? - promisestay_ : ho appena scoperto che una coppia che parteciperà a temptation island è della mia città MI SENTO MALISSIMO -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Qualche ora fa sono stati rivelati i nomi dei tentatori della nuova edizione di2021. Tra ex volti di Uomini e Donne e vip c'è anche un noto TikToker. Vediamo insieme di chi si tratta. L'inizio della nuova edizione disi fa sempre più vicino, ...Volete conoscerlo meglio? Tranquilli, ci pensiamo noi! Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI Chi è Alessio di2021: età, ...Entusiasmo alle stelle per la nuova stagione di Temptation Island: chi sono Natascia e Alessio, dettagli e informazioni ...Temptation Island, uno dei protagonisti più discussi della storia del programma lancia un singolo… dedicato alla sua ex!. La sesta edizione ...