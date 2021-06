Si tuffano nel Po nel reggiano, un morto e un ferito (Di domenica 27 giugno 2021) Tragico pomeriggio in località Lido Po del comune di Boretto nel reggiano, dove un 58enne romeno è stato recuperato privo di vita dalle acque del Po con i soccorsi, che stanno ancora cercando di recuperare il 32enne disperso nelle acque dello stesso Fiume. Un terzo connazionale è riuscito a vincere le correnti e mettersi in salvo. E’ successo oggi poco prima delle 14. Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Boretto, che stanno conducendo le indagini, i tre si trovavano insieme ad altri loro connazionali in località Lido Po grigliando e pescando. A un certo punto una canna da pesca, forse tirata da un pesce che ha abboccato, è finita in acqua con il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 giugno 2021) Tragico pomeriggio in località Lido Po del comune di Boretto nel, dove un 58enne romeno è stato recuperato privo di vita dalle acque del Po con i soccorsi, che stanno ancora cercando di recuperare il 32enne disperso nelle acque dello stesso Fiume. Un terzo connazionale è riuscito a vincere le correnti e mettersi in salvo. E’ successo oggi poco prima delle 14. Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Boretto, che stanno conducendo le indagini, i tre si trovavano insieme ad altri loro connazionali in località Lido Po grigliando e pescando. A un certo punto una canna da pesca, forse tirata da un pesce che ha abboccato, è finita in acqua con il ...

