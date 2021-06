Phisikk du role – L’anno del Dragone

Leggi su formiche

(Di domenica 27 giugno 2021) Nomen omen dicevano i romani, quelli antichi che se intendevano. E il nomen in questione, Draghi, ha uno scranno d’eccellenza nel pantheon dei simboli. Prendiamo il Drago nella cultura orientale. Per i cinesi è il simbolo positivo per eccellenza, incarnando yang, la fecondità virile, la potenza creatrice, la dignità del casato che, attraverso la sua progenie, ingravida il mondo. È imparentato col serpente, suo gemello in formato bonsai nella versione antico-romana, che rappresenta il genius, il protettore della famiglia. E che poteva fare un uomo di Stato con un nome così, se non recare un caos felice e creativo nella suprema beatitudine ad encefalogramma piatto delle politica italiana? ...