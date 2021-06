Advertising

occhio_notizie : Beccato con un fucile rubato e 40 cartucce: arrestato 36enne di Pagani - salernotoday : Pagani, beccato con un fucile rubato e 40 cartucce: nei guai 36enne -

Ultime Notizie dalla rete : Pagani beccato

SalernoToday

È stato arrestato con l'accusa di detenzione di armi e munizioni un paganese di 36 anni, finito al centro di un'azione investigativa dei carabinieri della tenenza di. Il lavoro di accertamento partito da una fonte confidenziale, con una perquisizione domiciliare eseguita dai militari presso il suo domicilio riconducibile all'uomo si sono conclusi col ...... ubriaco alla guida fa strike in corso Italia: 50ennedopo fuga Cronaca Bari, scontro auto -... riconoscimento per usucapione di terreni di varia natura a Serra deie San Zaccaria ...LAVORO, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le interviste e le foto sull'argomento LAVORO. Tutte le notizie in tempo reale ...