Maneskin, Damiano e Thomas si baciano in Polonia in supporto del Pride (Di domenica 27 giugno 2021) Il bacio tra Damiano e Thomas I Maneskin continuano a macinare successi uno dopo l’altro e a dimostrarlo sono anche gli ultimi numeri (QUI nel dettaglio). In queste settimane la band si trova in giro per l’Europa a promuovere il proprio progetto. Ieri il gruppo si è esibito in Polonia in occasione del Polsat SuperHit L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 27 giugno 2021) Il bacio tracontinuano a macinare successi uno dopo l’altro e a dimostrarlo sono anche gli ultimi numeri (QUI nel dettaglio). In queste settimane la band si trova in giro per l’Europa a promuovere il proprio progetto. Ieri il gruppo si è esibito inin occasione del Polsat SuperHit L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Maneskin bacio gay tra Damiano e Thomas alla tv polacca: “L’amore non è mai sbagliato” – VIDEO - #Maneskin #bacio… - yoongimybubu : Ho sognato di parare con i Maneskin e me viene da ridere perché ad una certa compare una ragazza che doveva fare un… - LuigiPatti : Una figura di merda così, non l'avremmo fatta neanche se Damiano dei Maneskin avesse pippato per davvero. #Chiellini #nazismo - blogcupoftea : Damiano e Thomas che si baciano sulle labbra in POLONIA e il primo fa un discorso del genere IN POLONIA non so se c… - blogtivvu : #Maneskin, bacio gay tra Damiano e Thomas alla tv polacca: “L’amore non è mai sbagliato” – VIDEO -