Maneskin: Damiano David bacia Thomas Raggi l'esibizione è "senza paura" (VIDEO) (Di domenica 27 giugno 2021) Damiano David dei Maneskin ha baciato Thomas Raggi alla fine dell'esibizione al Polsat SuperHit Festiwal 2021: la scena è stata trasmessa dalla TV polacca, un paese dove i diritti della comunità Lgbtq non sono tutelati. Nel giorno del Pride in Italia Damiano David dei Maneskin ha baciato Thomas Raggi alla TV polacca: al termine dell'esibizione al Polsat SuperHit Festiwal 2021 il frontman ed il chitarrista si sono dati un bacio sulle labbra, un gesto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 giugno 2021)deihatoalla fine dell'al Polsat SuperHit Festiwal 2021: la scena è stata trasmessa dalla TV polacca, un paese dove i diritti della comunità Lgbtq non sono tutelati. Nel giorno del Pride in Italiadeihatoalla TV polacca: al termine dell'al Polsat SuperHit Festiwal 2021 il frontman ed il chitarrista si sono dati un bacio sulle labbra, un gesto ...

