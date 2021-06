M5S, telefonata tra Grillo e Conte ma restano le distanze (Di domenica 27 giugno 2021) Ci sarebbe stata una telefonata tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte a quanto apprende l’Adnkronos. Secondo fonti vicine al garante del M5S, si starebbe aprendo qualche timido spiraglio nella difficile partita tra il fondatore e l’ex premier, dopo l”incidente’ di giovedì scorso con l’affondo di Grillo contro l’ex presidente del Consiglio. Ma fonti parlamentari che hanno sentito Conte riferiscono che rimarrebbero ancora le distanze tra i due e che i nodi principali non sarebbero stati assolutamente sciolti. Questa mattina i ‘pontieri’ a lavoro per ricucire erano pessimisti: “Ci sono pochi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 giugno 2021) Ci sarebbe stata unatra Beppee Giuseppea quanto apprende l’Adnkronos. Secondo fonti vicine al garante del M5S, si starebbe aprendo qualche timido spiraglio nella difficile partita tra il fondatore e l’ex premier, dopo l”incidente’ di giovedì scorso con l’affondo dicontro l’ex presidente del Consiglio. Ma fonti parlamentari che hanno sentitoriferiscono che rimarrebbero ancora letra i due e che i nodi principali non sarebbero stati assolutamente sciolti. Questa mattina i ‘pontieri’ a lavoro per ricucire erano pessimisti: “Ci sono pochi ...

