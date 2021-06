Luis Enrique | «Minacce gravi a Morata La situazione va chiarita»

Advertising

"Insultare qualcuno e augurargli la morte è un qualcosa che va messo nelle mani della polizia, e deve essere perseguito in modo deciso". Così, in conferenza stampa, il ct della Spagnarisponde a una domanda sul caso di Alvaro Morata e le minacce che il calciatore e la sua famiglia hanno ricevuto via social. "Comunque ora siamo a Copenaghen per cercare di dare una gioia ...Zlatko Dalic, ct della Croazia che domani a Copenaghen affronta la 'Roja' di, non fa sfoggio di falsa modestia o di prudenza. E' convinto di essere alla guida di una nazionale forte, che ...(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Insultare qualcuno e augurargli la morte è un qualcosa che va messo nelle mani della polizia, e deve essere perseguito in modo deciso". Così, ...Luis Enrique. «Deve essere perseguito in modo deciso. L'importante è che i croati non tocchino il pallone, soprattutto Modric e Kovacic» ...