Gianluca Vialli racconta: il tumore lo stava distruggendo, “mi spiace per i miei cari”. (Di domenica 27 giugno 2021) Il noto attaccante ed allenatore Gianluca Vialli racconta il suo percorso oncologico con l’incubo dell’adenocarcinoma. Risale al marzo 2019 l’annuncio con il quale Gianluca Vialli ha informato di aveva oniziato delle nuove cure per debellare il cancro. L’ex attaccante della Sampdoria e della Nazionale, infatti, stava purtroppo affrontando una terribile lotta contro il cancro al pancreas. E’ quanto riferiscono la collega Veronica Caliandro su Notizie.it. La lotta contro il cancro. Gianluca Vialli ha combattuto una terribile lotta contro il cancro e ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Il noto attaccante ed allenatoreil suo percorso oncologico con l’incubo dell’adenocarcinoma. Risale al marzo 2019 l’annuncio con il qualeha informato di aveva oniziato delle nuove cure per debellare il cancro. L’ex attaccante della Sampdoria e della Nazionale, infatti,purtroppo affrontando una terribile lotta contro il cancro al pancreas. E’ quanto riferiscono la collega Veronica Caliandro su Notizie.it. La lotta contro il cancro.ha combattuto una terribile lotta contro il cancro e ...

