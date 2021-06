Formula Uno, Gp di Stiria: gli orari e dove vederlo in diretta e in differita (Sky e Tv8) (Di domenica 27 giugno 2021) Appuntamento alle ore 15 di domenica 27 giugno per il Gran premio di Formula 1 di Stiria, il primo dei due consecutivi che si correranno in Austria. La gara sarà trasmessa in diretta, a partire dalle 13.30 con il Paddock Live, su Sky Sport Formula1 (canale 207) e Sky Sport Uno, nonché in streaming su Sky Go. Dalle 19.30 la replica si potrà vedere in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La griglia di partenza vede in pole position l’olandese Max Verstappen su Red Bull, seguito da Lewis Hamilton su Mercedes. In seconda fila Lando Norris (McLaren) e Sergio Perez (Red Bull). I ferraristi Charles ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Appuntamento alle ore 15 di domenica 27 giugno per il Gran premio di1 di, il primo dei due consecutivi che si correranno in Austria. La gara sarà trasmessa in, a partire dalle 13.30 con il Paddock Live, su Sky Sport1 (canale 207) e Sky Sport Uno, nonché in streaming su Sky Go. Dalle 19.30 la replica si potrà vedere insu TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La griglia di partenza vede in pole position l’olandese Max Verstappen su Red Bull, seguito da Lewis Hamilton su Mercedes. In seconda fila Lando Norris (McLaren) e Sergio Perez (Red Bull). I ferraristi Charles ...

