F1, orari TV8 e Sky: programma GP Stiria 2021, diretta, differita (Di domenica 27 giugno 2021) Mancano poche ore al Gran Premio di Stiria, ottavo atto del Mondiale di F1. Lo spettacolo è assicurato in Austria al Red Bull Ring, pista che accoglie in via eccezionale il primo ed al momento unico doubleheader in programma. SEGUI LA diretta LIVE DEL GP DI Stiria DI F1 DALLE 15.00 A Spielberg potremmo vivere un nuovo atto della sfida tra l'olandese Max Verstappen (Red Bull) ed il britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Il sette volte campione del mondo insegue al momento il rivale con 12 punti di ritardo dopo l'evento in Francia al Paul Ricard. L'alfiere della Mercedes ha l'opportunità di conquistare il secondo acuto in ...

