Chiesa in lutto: addio all'arcivescovo Alain Paul Lebeaupin (Di domenica 27 giugno 2021) Grave lutto nel mondo della Chiesa. Si è spento Alain Paul Lebeaupin , ex arcivescovo per la Diocesi di Vico Equense . A ricordarlo con un messaggio pubblicato sui social è stato proprio il sindaco ... Leggi su napolitoday (Di domenica 27 giugno 2021) Gravenel mondo della. Si è spento, exper la Diocesi di Vico Equense . A ricordarlo con un messaggio pubblicato sui social è stato proprio il sindaco ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa lutto Chiesa in lutto: addio all'arcivescovo Alain Paul Lebeaupin Grave lutto nel mondo della chiesa. Si è spento Alain Paul Lebeaupin , ex Arcivescovo per la Diocesi di Vico Equense . A ricordarlo con un messaggio pubblicato sui social è stato proprio il sindaco del ...

È morto Roberto Falone, il mondo della cultura è in lutto ... si terranno lunedì 28 giugno alle ore 17 nella chiesa di Cristo Re, in via del Santuario. Proprio ... Il mondo della cultura pescarese è in lutto. Il maestro Angelo Valori parla di 'grave perdita', ...

Chiesa in lutto: addio all'arcivescovo Alain Paul Lebeaupin NapoliToday Franco, un ricordo indelebile: tutta Metaurilia lo ha pianto. Teli rossi esposti sulle case contro la pericolosità dell’Adriatica listati a lutto FANO - «Il mio più grande desiderio è di lasciare un bel ricordo». Lo diceva Franco Minestrini, il settantenne ferroviere in pensione investito giovedì scorso ...

Valmadrera partecipa al lutto di Don Isidoro Il sindaco Antonio Rusconi , la Giunta, tutta l’ Amministrazione Comunale partecipano al cordoglio di don Isidoro Crepaldi, Parroco di Valmadrera e dei suoi familiari per la scomparsa della mamma Mari ...

