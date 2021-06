Blocco ai bancomat Intesa e Bper | domenica difficile per molti clienti

(Di domenica 27 giugno 2021) “Errore tecnico, ci scusiamo” è la scritta con la qualedei due istituti bancari hanno dovuto fare i conti, senza denaro contante,27 giugno. “Sono un correntista che daSanpaolo è passato automaticamente a– racconta un lettore a Bergamonews -. Con il vecchiodiSanpaolo oggi non si riesce a prelevare in nessunae non si riesce a pagare in alcuni supermercati di Bergamo e provincia”. Altriarrabbiati hanno telefonato in redazione segnalando il disguido: “Non abbiamo ...

Advertising

chefcrazyhotel : @matteosalvinimi Purtroppo tu ci stavi provando con il blocco degli sbarchi , ma non hai fatto i conti con la sinis… - pabblusha : @ImolaOggi ricordiamoci anche quando fece fuori l industria di stato italiana e blocco' i bancomat alla Grecia. -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco bancomat

Trend-online.com

Le motivazioni delprelievi conLa decisione di confermare uno stop dei prelievi in contanti con il, intrapresa da parte dell'istituto di credito olandese ING, ha sollevato ...... ad avere ildi Jeff Bezos, probabilmente ci si porterebbe tutti a casa. Proprio questo ... Non è esattamente come nei LEGO che acquistate negli store, dove c'è unda completare, magari ...PERUGIA -Preoccupano le prospettive di scarso respiro, ma ancora di più il peso di ritardi e difficoltà che l’Umbria si trascina dietro da prima dello scoppio ...Arrestato dai carabinieri Giuseppe Negro, di San Cassiano, per l’episodio avvenuto ieri sera, intorno alle 22, presso la filiale della Banca Popolare Pugliese, in via Fiumi Marina, a Racale ...