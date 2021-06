Belgio-Portogallo 1-0: gol e highlights (Di domenica 27 giugno 2021) Una partita ruvida vinta dal Belgio contro un Portogallo confuso e sfortunato. L’azione del gol di Thorgan Hazard, però, è meravigliosa e coronata da un tiro che prende una traiettoria strana che inganna Rui Patricio. Leggi su ultimouomo (Di domenica 27 giugno 2021) Una partita ruvida vinta dalcontro unconfuso e sfortunato. L’azione del gol di Thorgan Hazard, però, è meravigliosa e coronata da un tiro che prende una traiettoria strana che inganna Rui Patricio.

