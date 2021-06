Basket | regolamento preolimpico Belgrado 2021 con l’Italia | la formula

Leggi su sportface

(Di domenica 27 giugno 2021) Ile ladel torneodidimaschile. Ultima occasione per le Nazionali che ancora non si sono qualificate di staccare il pass per i Giochi di Tokyo 2020, rinviati al. Non sarà però un obiettivo facile da raggiungere: solamente la squadra vincitrice otterrà il biglietto per il Giappone. Le otto squadre presenti asono suddivise in due gironi: gruppo A con Repubblica Dominicana, Filippine e Serbia, gruppo B con Italia, Porto Rico e Senegal. IL CALENDARIO DELA passare ...