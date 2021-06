Basket femminile | Europei 2021 | risultati e classifiche

(Di domenica 27 giugno 2021) Iniziano glidi. Sedici squadre pronte a dare l’assalto al titolo europeo, sei squadre invece godranno dell’accesso alle qualificazioni a Mondiali di Australia 2022. Due location: Francia (Strasburgo) e Valencia (Spagna). In terra spagnola si trova anche l’Italia, con Lino Lardo in panchina. In campo c’è Cecilia Zandalasini, oltre a un gruppo fondamentalmente rinnovato che ha lanciato bei segnali nelle qualificazioni. Di seguito tutti iaggiornati della rassegna.: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI...

DIRETTA FRANCIA SERBIA (RISULTATO 26 - 31): DISTANZE MANTENUTE Distanze mantenute nella finale degli Europei 2021 di, rispetto al primo quarto restano 5 i punti di vantaggio della Serbia con la Francia, 26 - 31 il punteggio a metà partita. Ma le serbe hanno rischiato letteralmente di dilagare con ...Dopo neanche 24 ore dalla crudele sconfitta in semifinale contro la Serbia, il Belgio si prende la finale valevole il terzo posto degli Europei femminili di2021: sconfitta la Bielorussia col punteggio finale di 69 - 77. Le belghe piazzano il primo allungo a fine primo quarto grazie alla tripla di Vanloo (13 - 23). Linskens allunga a inizio secondo ...La Serbia si laurea campione d’Europa con la vittoria in finale per 54-63 contro la Francia. In seguito a un primo quarto equilibrato (11-14) le transalpine hanno piazzato la prima sgasata all’interno ...Dopo neanche 24 ore dalla crudele sconfitta in semifinale contro la Serbia, il Belgio si prende la finale valevole il terzo posto degli Europei femminili di basket 2021: sconfitta la Bielorussia col p ...